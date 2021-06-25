失實資訊無處不在 如何辨別真假？ 國際 16:05 2021/06/25 分享： 在現今資訊泛濫時代，人們獲取資訊的渠道愈來愈多，但伴隨而來卻要面對眾多不實資料、假新聞充斥。當虛假資訊不斷流傳，人們逐漸失去辨識真假能力，淪為假信息時代下的受害者。人們該如何保持清醒，以及如何防範接觸失實資訊。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 以色列或恢復室内口罩令 連續3日新增確診過百 2021/06/24 以色列或恢復室内口罩令 連續3日新增確診過百 【東京奧運】日本天皇憂慮疫情 恐舉辦增傳播風險 今日 【東京奧運】日本天皇憂慮疫情 恐舉辦增傳播風險 【新冠疫苗】美多州谷針接種率唔夠7成 拜登料難達標 2021/06/24 【新冠疫苗】美多州谷針接種率唔夠7成 拜登料難達標 【新冠疫苗】美CDC：暫未需打加強劑 籲提高整體接種率 2021/06/24 【新冠疫苗】美CDC：暫未需打加強劑 籲提高整體接種率 【Bitcoin】南非兄弟捲走280億 料屬最大規模加密貨幣劫案 2021/06/24 【Bitcoin】南非兄弟捲走280億 料屬最大規模加密貨幣劫案 你可能感興趣 以色列或恢復室内口罩令 連續3日新增確診過百 18:05 2021/06/24 以色列或恢復室内口罩令 連續3日新增確診過百 【東京奧運】日本天皇憂慮疫情 恐舉辦增傳播風險 今日 08:05 【東京奧運】日本天皇憂慮疫情 恐舉辦增傳播風險 【新冠疫苗】美多州谷針接種率唔夠7成 拜登料難達標 17:06 2021/06/24 【新冠疫苗】美多州谷針接種率唔夠7成 拜登料難達標 最新專欄文章 聽夠美國說辭？ 那聽聽俄羅斯如何看美俄關係 2021/06/18 聽夠美國說辭？ 那聽聽俄羅斯如何看美俄關係 約翰遜處理疫情慢幾拍 猶豫態度釀災難 2021/06/04 約翰遜處理疫情慢幾拍 猶豫態度釀災難 拜登溫和卻堅持 執政或需延續競選方針 2021/05/28 拜登溫和卻堅持 執政或需延續競選方針 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 2021/05/21 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 2021/05/14 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 網絡熱話 假新聞 氣候暖化 美國 英國廣播公司 特朗普