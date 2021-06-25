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失實資訊無處不在 如何辨別真假？

國際 16:05 2021/06/25

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在現今資訊泛濫時代，人們獲取資訊的渠道愈來愈多，但伴隨而來卻要面對眾多不實資料、假新聞充斥。當虛假資訊不斷流傳，人們逐漸失去辨識真假能力，淪為假信息時代下的受害者。人們該如何保持清醒，以及如何防範接觸失實資訊。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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