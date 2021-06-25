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小鵬港上市開快車 影子股等踩油？

名家專欄 2021/06/25

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中概電車股小鵬汽車（美：XPEV）周三傳出獲批來港雙重第一上市消息，美股股價當日最多大漲7%，收市升4%。連帶另外兩家中概電車股蔚來（美：NIO）、理想（美：LI）及電動車最強勁敵Tesla（美：

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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