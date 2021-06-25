小鵬港上市開快車 影子股等踩油？ 名家專欄 2021/06/25 分享： 中概電車股小鵬汽車（美：XPEV）周三傳出獲批來港雙重第一上市消息，美股股價當日最多大漲7%，收市升4%。連帶另外兩家中概電車股蔚來（美：NIO）、理想（美：LI）及電動車最強勁敵Tesla（美： ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 舜宇續上行 受惠造車熱 今日 舜宇續上行 受惠造車熱 微創釋放價值 計劃分拆資產 今日 微創釋放價值 計劃分拆資產 你可能感興趣 舜宇續上行 受惠造車熱 今日 00:01 舜宇續上行 受惠造車熱 微創釋放價值 計劃分拆資產 今日 00:01 微創釋放價值 計劃分拆資產 最新專欄文章 【新股IPO】中概電車股小鵬快攻港 誰是最強影子股? 2021/06/24 【新股IPO】中概電車股小鵬快攻港 誰是最強影子股? 透視中港美 - 內銀除息前 趕尾班車不划算 2021/06/24 內銀除息前 趕尾班車不划算 【高息內銀股】3大內銀快除息 趕搭高息股尾班車? 2021/06/23 【高息內銀股】3大內銀快除息 趕搭高息股尾班車? 透視中港美 - 騰訊再試底 散戶血肉長城的啟示 2021/06/23 騰訊再試底 散戶血肉長城的啟示 【騰訊股價】騰訊跌破業績後低位 散戶千人操見底訊號? 2021/06/22 【騰訊股價】騰訊跌破業績後低位 散戶千人操見底訊號? IPO 電動車 新能源 汽車股 吉利汽車（00175） 香港交易所（00388） 比亞迪股份（01211） 耀才證券金融（01428） 長城汽車（02333） 時代天使（06699）