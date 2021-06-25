李家超料任政務司長 鄧炳強掌保安局 名家專欄 2021/06/25 分享： 特首林鄭月娥上任近4年，港府司局長等高官將迎來第二次重大人事變動。政務司司長張建宗將離任，料由保安局局長李家超接任，新班子人選最快今天公布。 副處長蕭澤頤 料升警務處長 知情人士透露，保安系統也將大執位。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 梁振英力助南沙發展 擬建「香港城」 2021/06/24 梁振英力助南沙發展 擬建「香港城」 有政戲 - 泛民逾200區議員料DQ 失區會主導 2021/06/23 泛民逾200區議員料DQ 失區會主導 有政戲 - 驗抗體縮檢疫創先河 港變相漸開關 2021/06/22 驗抗體縮檢疫創先河 港變相漸開關 有政戲 - 疫情基本清零 酒吧卡拉OK料稍寬 2021/06/21 疫情基本清零 酒吧卡拉OK料稍寬 有政戲 - 西九料今宣布 馮程淑儀「坐正」任CEO 2021/06/18 西九料今宣布 馮程淑儀「坐正」任CEO 政治 香港 美國 逃犯條例 林鄭月娥 港區國安法 習近平 警務處 國安法 張建宗