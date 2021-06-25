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李家超料任政務司長 鄧炳強掌保安局

名家專欄 2021/06/25

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特首林鄭月娥上任近4年，港府司局長等高官將迎來第二次重大人事變動。政務司司長張建宗將離任，料由保安局局長李家超接任，新班子人選最快今天公布。

副處長蕭澤頤 料升警務處長

知情人士透露，保安系統也將大執位。

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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