【內險股股價】平保國壽同創52周低位反彈 反彈市追升之選 名家專欄 13:40 2021/06/25 分享： 港股今早隨美股隔夜及內地A股同步反彈，恒指半日大升逾300點或1.1%。平保 （02318） 及國壽 （02628） 半日反彈1.4%及1.2%，表現與大市同步。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 小鵬港上市開快車 影子股等踩油？ 今日 小鵬港上市開快車 影子股等踩油？ 【新股IPO】中概電車股小鵬快攻港 誰是最強影子股? 2021/06/24 【新股IPO】中概電車股小鵬快攻港 誰是最強影子股? 透視中港美 - 內銀除息前 趕尾班車不划算 2021/06/24 內銀除息前 趕尾班車不划算 【高息內銀股】3大內銀快除息 趕搭高息股尾班車? 2021/06/23 【高息內銀股】3大內銀快除息 趕搭高息股尾班車? 透視中港美 - 騰訊再試底 散戶血肉長城的啟示 2021/06/23 騰訊再試底 散戶血肉長城的啟示 A股 值博率 博反彈 新業務價值 恒生指數 沽空 滬深300指數 亞洲 H股 藍籌股