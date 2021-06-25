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【內險股股價】平保國壽同創52周低位反彈 反彈市追升之選

名家專欄 13:40 2021/06/25

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港股今早隨美股隔夜及內地A股同步反彈，恒指半日大升逾300點或1.1%。平保 （02318） 及國壽 （02628） 半日反彈1.4%及1.2%，表現與大市同步。

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欄名 : 透視中港美

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