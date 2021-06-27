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Amazon遭鑽空子 商品評分通脹

國際 17:03 2021/06/27

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近期瀏覽YouTube網站，常遭某幾條廣告片段密集式轟炸，片中人以新加坡口音英語，推銷如何在世界工廠中國買平貨，再在亞馬遜（Amazon）高價出售的發財大計，片段重複出現次數之多，到了讓人生厭的地步，卻也側面反映出電商行業潛力無限，教人在Amazon做生意，居然也足以自成產業。

...

撰文 : 林建忠

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