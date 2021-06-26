平保國壽觸底反彈 哪家更值博？ 名家專欄 2021/06/26 分享： 港股昨隨美股隔夜及內地A股同步反彈，恒指全日大升逾400點或1.4%。平保（02318）及國壽（02628）分別反彈1.4%及1.2%，表現與大市同步。 兩大藍籌內險股本周初同步見52周收市新低後（圖一 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 波司登破頂 業績太出色 今日 波司登破頂 業績太出色 你可能感興趣 波司登破頂 業績太出色 今日 00:01 波司登破頂 業績太出色 最新專欄文章 【內險股股價】平保國壽同創52周低位反彈 反彈市追升之選 2021/06/25 【內險股股價】平保國壽同創52周低位反彈 反彈市追升之選 透視中港美 - 小鵬港上市開快車 影子股等踩油？ 2021/06/25 小鵬港上市開快車 影子股等踩油？ 【新股IPO】中概電車股小鵬快攻港 誰是最強影子股? 2021/06/24 【新股IPO】中概電車股小鵬快攻港 誰是最強影子股? 透視中港美 - 內銀除息前 趕尾班車不划算 2021/06/24 內銀除息前 趕尾班車不划算 【高息內銀股】3大內銀快除息 趕搭高息股尾班車? 2021/06/23 【高息內銀股】3大內銀快除息 趕搭高息股尾班車? 保險公司 內地保險股 恒生指數 友邦保險（01299） 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 人民幣