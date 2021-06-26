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平保國壽觸底反彈 哪家更值博？

名家專欄 2021/06/26

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港股昨隨美股隔夜及內地A股同步反彈，恒指全日大升逾400點或1.4%。平保（02318）及國壽（02628）分別反彈1.4%及1.2%，表現與大市同步。

兩大藍籌內險股本周初同步見52周收市新低後（圖一

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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