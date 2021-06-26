  • 27°C
香港時間 : 2021626日 (週六) 14:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓價上半年升6.7% 高處未算高

名家專欄 14:00 2021/06/26

分享：

二手樓價繼續上升，逐漸迫近兩年前的歷史高位，破頂在望，展望樓市仍然有頗強勁的購買力，下半年走勢仍會平穩向上。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？
2021/06/16
多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？
柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示
2021/06/21
柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示
維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮
2021/06/25
維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮

你可能感興趣

多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？
09:00 2021/06/16
多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？
柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示
14:00 2021/06/21
柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示
維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮
14:00 2021/06/25
維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮

最新專欄文章

專家樓論 - 維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮
2021/06/25
維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮
專家樓論 - 年輕居屋 點解受捧
2021/06/25
年輕居屋 點解受捧
專家樓論 - 港九新界齊推盤 又爆新盤搶客戰
2021/06/24
港九新界齊推盤 又爆新盤搶客戰
專家樓論 - 樓價破頂後 成交量或回落？
2021/06/24
樓價破頂後 成交量或回落？
專家樓論 - 住宅租金有望重拾升軌？
2021/06/23
住宅租金有望重拾升軌？
維港1號 樓價 屢創新高 CCL 指數 一手市場

下一篇文章

中國藥價全綫降 片仔癀緣何暴炒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版