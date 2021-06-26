樓價上半年升6.7% 高處未算高 名家專欄 14:00 2021/06/26 分享： 二手樓價繼續上升，逐漸迫近兩年前的歷史高位，破頂在望，展望樓市仍然有頗強勁的購買力，下半年走勢仍會平穩向上。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 2021/06/16 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示 2021/06/21 柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示 維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮 2021/06/25 維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮 你可能感興趣 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 09:00 2021/06/16 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示 14:00 2021/06/21 柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示 維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮 14:00 2021/06/25 維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮 最新專欄文章 專家樓論 - 維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮 2021/06/25 維港1號掀新盤戰幔 延續搶購熱潮 專家樓論 - 年輕居屋 點解受捧 2021/06/25 年輕居屋 點解受捧 專家樓論 - 港九新界齊推盤 又爆新盤搶客戰 2021/06/24 港九新界齊推盤 又爆新盤搶客戰 專家樓論 - 樓價破頂後 成交量或回落？ 2021/06/24 樓價破頂後 成交量或回落？ 專家樓論 - 住宅租金有望重拾升軌？ 2021/06/23 住宅租金有望重拾升軌？ 維港1號 樓價 屢創新高 CCL 指數 一手市場