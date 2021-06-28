新界居屋隨時貴過港島海景居屋？ 名家專欄 09:00 2021/06/28 分享： 多區居屋近月連錄未補價高價成交，不少未補價成交來自2014年復售的新居屋二手成交，包括荃灣尚翠苑、青衣青俊苑、天水圍屏欣苑、元朗宏富苑，除創區內新高之外，荃灣尚翠苑未補價呎價1.42萬成為新界未補價居屋王，甚至逐漸逼近香港仔雅濤閣，今年3月以實呎15,191元全港最貴未補價呎價居屋紀錄。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 【白居二成交】尚翠苑3房綠表價705萬 成荃灣居屋王 2021/06/08 【白居二成交】尚翠苑3房綠表價705萬 成荃灣居屋王 【二手破頂潮】新界區綠表新高！荃灣新居屋尚翠苑呎價1.42萬 2021/06/21 【二手破頂潮】新界區綠表新高！荃灣新居屋尚翠苑呎價1.42萬 【二手破頂潮】白居二推高二手價 宏富苑呎價1.17萬 元朗未補價最貴 2021/06/25 【二手破頂潮】白居二推高二手價 宏富苑呎價1.17萬 元朗未補價最貴 你可能感興趣 【白居二成交】尚翠苑3房綠表價705萬 成荃灣居屋王 10:55 2021/06/08 【白居二成交】尚翠苑3房綠表價705萬 成荃灣居屋王 【二手破頂潮】新界區綠表新高！荃灣新居屋尚翠苑呎價1.42萬 14:30 2021/06/21 【二手破頂潮】新界區綠表新高！荃灣新居屋尚翠苑呎價1.42萬 【二手破頂潮】白居二推高二手價 宏富苑呎價1.17萬 元朗未補價最貴 15:26 2021/06/25 【二手破頂潮】白居二推高二手價 宏富苑呎價1.17萬 元朗未補價最貴 最新專欄文章 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 2021/06/24 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 市場大細通吃 新盤續旺 2021/06/22 市場大細通吃 新盤續旺 千萬元車位隨時又出現？ 2021/06/21 千萬元車位隨時又出現？ 遇著暑假旺季推租金津貼 私樓租金再升溫 2021/06/18 遇著暑假旺季推租金津貼 私樓租金再升溫 市道好轉 投資者趁機賣貨尾 2021/06/17 市道好轉 投資者趁機賣貨尾 富榮花園 居屋 屏欣苑 尚翠苑 青俊苑 放盤 康山花園 青衣 荃灣 白居二