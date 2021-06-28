▲ 土耳其運河 變相助攻一帶一路？

本欄上周說到，土耳其要開鑿伊斯坦布爾運河。果然，土耳其總統埃爾多安周末正式宣佈運河動工。這項目確是雄心勃勃，但其對亞歐咽喉地緣格局的衝擊，也許會加速中國一帶一路在巴爾幹建一條更大的運河，一招推翻土耳其算盤。

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