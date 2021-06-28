土耳其運河 變相助攻一帶一路？ 國際 12:12 2021/06/28 分享： ▲ 土耳其運河 變相助攻一帶一路？ 本欄上周說到，土耳其要開鑿伊斯坦布爾運河。果然，土耳其總統埃爾多安周末正式宣佈運河動工。這項目確是雄心勃勃，但其對亞歐咽喉地緣格局的衝擊，也許會加速中國一帶一路在巴爾幹建一條更大的運河，一招推翻土耳其算盤。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 相關文章 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 2021/06/21 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 2021/06/14 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 2021/06/07 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 2021/05/31 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 2021/05/17 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 你可能感興趣 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 13:31 2021/06/21 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 16:32 2021/06/14 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 15:12 2021/06/07 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 地緣政治 外交 中國市場 土耳其 中國 一帶一路 希臘 北馬其頓 塞爾維亞 俄羅斯