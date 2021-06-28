【期指結算】期結前夕遇黑雨 轉倉受阻好淡重倉明對撼 名家專欄 19:04 2021/06/28 分享： 6月期指、國期明天（周二）結算前，港股交易縮減至不足半日。總值逾1,400億元6月期指、國期合約，昨日平倉、轉倉活動受阻，或為港股今期結日波動埋下伏綫。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 今次半年結 粉飾櫥窗有望 今日 今次半年結 粉飾櫥窗有望 透視中港美 - 平保國壽觸底反彈 哪家更值博？ 2021/06/26 平保國壽觸底反彈 哪家更值博？ 【內險股股價】平保國壽同創52周低位反彈 反彈市追升之選 2021/06/25 【內險股股價】平保國壽同創52周低位反彈 反彈市追升之選 透視中港美 - 小鵬港上市開快車 影子股等踩油？ 2021/06/25 小鵬港上市開快車 影子股等踩油？ 【新股IPO】中概電車股小鵬快攻港 誰是最強影子股? 2021/06/24 【新股IPO】中概電車股小鵬快攻港 誰是最強影子股? 港股 期貨 期權 成交 高水 恒生指數 恒生中國企業指數 標準普爾500指數 滬深300指數 A股