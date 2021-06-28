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【期指結算】期結前夕遇黑雨 轉倉受阻好淡重倉明對撼

名家專欄 19:04 2021/06/28

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6月期指、國期明天（周二）結算前，港股交易縮減至不足半日。總值逾1,400億元6月期指、國期合約，昨日平倉、轉倉活動受阻，或為港股今期結日波動埋下伏綫。

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欄名 : 透視中港美

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