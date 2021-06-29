黑雨阻期指轉倉 今結算恐添波動 名家專欄 2021/06/29 分享： 6月期指今天結算前，昨碰上黑雨警號，港股交易縮減至不足半日。總值逾1,400億元6月期指、國期合約，昨日平倉、轉倉活動受阻，或為港股今日期指結算波動市埋下伏綫。 6月期指、國期今結算，昨原為6月未平倉合 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 康寧收成期 現水平吸納 今日 康寧收成期 現水平吸納 你可能感興趣 康寧收成期 現水平吸納 今日 00:01 康寧收成期 現水平吸納 最新專欄文章 【期指結算】期結前夕遇黑雨 轉倉受阻好淡重倉明對撼 2021/06/28 【期指結算】期結前夕遇黑雨 轉倉受阻好淡重倉明對撼 透視中港美 - 今次半年結 粉飾櫥窗有望 2021/06/28 今次半年結 粉飾櫥窗有望 透視中港美 - 平保國壽觸底反彈 哪家更值博？ 2021/06/26 平保國壽觸底反彈 哪家更值博？ 【內險股股價】平保國壽同創52周低位反彈 反彈市追升之選 2021/06/25 【內險股股價】平保國壽同創52周低位反彈 反彈市追升之選 透視中港美 - 小鵬港上市開快車 影子股等踩油？ 2021/06/25 小鵬港上市開快車 影子股等踩油？ 港股 A股 恒生科技指數 第二上市 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 颱風